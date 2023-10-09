Речь идет о Козорогов, Скорпионов и Дев. Эти знаки зодиака очень долго мечтали о новой должности. В октябре звезды сложатся так, что они получат желаемое.

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Козорыг

У этого знака появится очень приятное предложение, связанное с работой. Это произойдет в октябре. Возможно, предложат новую, лучшую должность или повышение зарплаты. У тех, кто работает на себя, могут появиться новые партнеры, с которыми вы заключите выгодное соглашение.

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Скорпион

По всей вероятности, совсем скоро Скорпионов будет ждать сюрприз. Могут случиться успешные встречи, которые поспособствуют их карьере. Главное – использовать все шансы на максимум и не ждать, что "упадет с неба". Следует быть максимально активным.

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Дева

Карьера будет развиваться просто прекрасно в октябре именно у Дев. Астрологи предсказывают увеличение доходов. Могут появиться новые предложения в работе или другие проекты. В любом случае, ваше финансовое положение станет лучше.

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