Филигранно руководят мужчинами женщины-Скорпионы, Весы и Козороги. Делают это хитро, скрытно и разумно – так что ни один мужчина не поймет.

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Скорпион

Женщины, под знаком Скорпиона, прекрасно знают психологию мужчин. Это позволяет им понимать их мотивы и желания. Удачно используя эти знания могут получить желаемое и остаться незамеченной.

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Весы

У этих женщин всегда будут их интересы на первом месте. Поэтому они будут пытаться обустроить свою жизнь так, чтобы мужчины помогали им и во всем содействовали. Для этого в ход пойдут все женские волшебства и харизматичность.

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Козерог

Сначала такие женщины могут во всем соглашаться и быть очень хорошими. Но потом, когда им нужно что-то большее, могут напомнить о своей доброте в предыдущих решениях. Потому что для них важно получить свое.

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