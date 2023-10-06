Это может затронуть такие знаки зодиака, как Овен, Рыбы, Близнецы. У некоторых это может быть логическим завершением после постоянных ссор и конфликтов, а у других – полной неожиданностью.

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Овен

Наверняка вы на подсознательном уровне понимаете, что отношения могут закончиться разводом. Потому что вы долгое время не можете найти общий язык с партнером. Постоянное выяснение отношений утомило вас, не на шутку.

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Рыбы

А вот для Рыб развод может стать полным шоком. Они привыкли решать проблемные вопросы и общаться с партнером. Однако не все зависит от вас. Вероятно, партнер больше не считает вас своим спутником или спутницей. Примите этот факт и живите дальше.

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Близнецы

Похоже, ваш партнер или партнер не очень желают прислушиваться к вам. Несмотря на долгие разговоры и споры, человек делает по-своему. Так что если у Близнецов закончится терпение, то все может закончиться разводом.

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