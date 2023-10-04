Речь идет об Овнах, Водолеях и Козерогах. Они думают, прежде всего, об удовлетворении собственных потребностей и желаний, даже если это ранит других людей.

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Овен

Это очень темпераментные личности, вспыхивающие за мгновение. И такая эмоциональность не проходит бесследно. Для них флирт – это способ коммуникации с другими людьми. Они получают от этого удовольствие, и это для них главное. Поэтому надеяться на верность в отношениях с Овнами часто бесполезно.

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Водолей

Сначала такие женщины или мужчины кажутся образцовыми и семейными. Но не всегда это подтверждается временем. Иногда их жажда нового побеждает и они без угрызения совести могут предать партнера. Если об этом станет известно, до последнего будут отрицать этот факт.

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Козерог

Козерога невозможно заставить что-либо делать или не делать, настолько это люди, которые любят во всем свободу. Если они испытывают малейшее давление, то начинают думать, как быстрее проститься с этим человеком. Поскольку их ничто никогда не держит, то могут поддаться искушению и предать.

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