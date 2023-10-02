Так, самыми удачными считают пары Стрельцов с Овнами, или Водолеями, или Львами. Почему именно эти знаки им лучше всего подходят, рассказывает 24 Канал.

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Овен

Этот знак известный своей смелостью, энергичностью и стремлением всегда побеждать. Овна привлекают новые вызовы и возможности. Он всегда готов двигаться вперед. Стрелец любит приключения, а общая страсть этих людей к рискам объединяет их и создает очень прочную связь.

Оба ценят свободу и независимость. Также эти знаки всегда поддержат друг друга в достижении целей. У них прекрасное чувство юмора. Овен и Стрелец легко находят общий язык. Они будут счастливы вместе.

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Водолей

Совместная любовь двух знаков зодиака к свободе и независимости помогает создать гармоничные отношения. Водолей и Стрелец готовы удовлетворять потребности друг друга и наполнять любимых энергией.

Также они любят поговорить. Эти разговоры очень интересны и вдохновляют на свершения. Кстати, по словам астрологов, у этой пары есть все шансы на очень хороший брак, особенно, если мужчина – Стрелец.

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Лев

Вспыльчивые оптимисты легко находят общий язык. Этим двоим точно никогда не будет скучно вместе.

К слову, у Льва и Стрельца общая стихия – огонь. Они всегда привлекают друг друга и быстро влюбляются. Эти знаки зодиака образуют динамичную и веселую пару, которая может заставить всех других позавидовать величию этой любовной совместимости.

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