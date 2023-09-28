Так, самая худшая совместимость у Скорпиона со Львом, Водолеем и Близнецами. Почему именно этими знаками, объясняет 24 Канал.

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Лев

У этих двух знаков зодиака несколько схожи характеры. Они очень сильны и нуждаются в признании. Это может привести к нездоровой конкуренции.

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Водолей

У рожденных под этими созвездиями разные взгляды на жизнь и ценности. Водолеи и Скорпионы могут не понимать или вообще не воспринимать друг друга.

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Близнецы

Близнецы несколько легкомысленны и очень свободолюбивы. Скорпионы часто ищут стабильность. Этой паре трудно построить крепкие отношения.

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