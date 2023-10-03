Так, Лев и Скорпион – одно из самых худших сочетаний. Представителям этих двух знаков вообще не рекомендуют быть вместе, передает 24 Канал.

К слову Худшая пара: 3 знака зодиака, которые вообще несовместимы со Стрельцами

Несовместимые знаки зодиака

Лев и Скорпион – два знака несовместимых стихий – воды и огня. На первый взгляд, у этих людей много общих черт, впрочем, хорошие и крепкие отношения у них не получаются.

Интересно, что оба желают успеха и власти, однако имеют разный подход для достижения этих целей. Кстати, у них может постоянно возникать нездоровая конкуренция.

Также самоуверенные Львы всегда хотят быть в центре внимания. Впрочем, Скорпионы не готовы оставаться в тени.

Споры между ними до добра не доведут. Ни один не готов уступать и настаивает на своей точке зрения.

Лев и Скорпион – несовместимые знаки / iStock