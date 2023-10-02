Так, согласно астрологии, речь идет о Раке, Скорпионе и Рыбах. Именно с ними у Стрельцов худшая совместимость, пишет 24 Канал.

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Рак

Представители этого знака зодиака обожают домашний уют и стабильность, в то время как Стрельцы всегда ищут приключений и свободы. У них разные взгляды на жизнь.

Также Раки эмоционально чувствительны и требуют большого внимания, а Стрельцы — более независимы и скромны в выражении своих чувств. У этой пары вероятны постоянные конфликты.

Астрологи заметили, что в вопросе принятия решений, Раки более осторожны и могут тщательно взвешивать все возможные варианты. Тем временем Стрельцы часто рискуют и доверяют своей интуиции.

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Скорпион

Скорпионы склонны к интенсивным эмоциям и глубоким размышлениям. Кроме того, эти люди нередко проявляют ревность и пытаются контролировать своего партнера.

Между тем Стрельцы больше всего ценят свободу и легкость жизни. Поэтому между ними будет постоянное напряжение.

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Рыбы

Представители разных стихий - Огня и Воды - имеют плохую астрологическую совместимость. Интересно, что союз Рыб и Стрельца считают одним из самых конфликтных.

По словам астрологов, их отношения всегда основываются на противоречивости характеров. Это может привести к сильному разочарованию.

Интересно, что взгляды на жизнь представителей этих знаков противоречивы. Да, Рыбы обычно скрывают свою эмоциональность под маской молчаливости. Поэтому они кажутся флегматическими и холодными.

Стрелец наоборот — открытый и харизматичный. В нем постоянно бурлит безудержная энергия, передающаяся на других людей. Этот знак зодиака привык самостоятельно устранять препятствия на пути к своей цели, смело идти вперед, не проявляя сожаления к самому себе.

Такое поведение нередко вообще непонятно Рыбам. Они предпочитают плыть по течению и лишь изредка изменять темп жизни.

Гороскоп для рыб