Так, Лев і Скорпіон – одне з найгірших поєднань. Представникам цих двох знаків взагалі не рекомендують бути разом, передає 24 Канал.

До слова Найгірша пара: 3 знаки зодіаку, які взагалі несумісні зі Стрільцями

Несумісні знаки зодіаку

Лев і Скорпіон – два знаки несумісних стихій – води і вогню. На перший погляд, у цих людей багато спільних рис, втім, хороші і міцні стосунки у них не виходять.

Цікаво, що обоє бажають успіху та влади, однак, мають різний підхід для досягнення цих цілей. До речі, у них може постійно виникати нездорова конкуренція.

Також самовпевнені Леви завжди хочуть бути в центрі уваги. Втім, Скорпіони не готові залишатися в тіні.

Суперечки між ними до добра не доведуть. Жоден не готовий поступатися та наполягає на своїй точці зору.

Лев і Скорпіон – несумісні знаки / iStock