Це може торкнутися таких знаків зодіаку, як Овен, Риби, Близнюки. У деяких це може бути логічним завершенням після постійних сварок і конфліктів, а у інших – повною несподіванкою.

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Овен

Напевно, ви на підсвідомому рівні розумієте, що стосунки можуть закінчитися розлученням. Тому що ви тривалий час не можете знайти спільну мову з партнером. Постійне з'ясовування стосунків втомило вас, не на жарт.

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Риби

А от для Риб розлучення може стати повним шоком. Бо вони звикли вирішувати проблемні питання та спілкуватися з партнером. Однак, не все залежить від вас. Схоже, партнер більше не вважає вас своїм супутником чи супутницею. Прийміть цей факт та живіть далі.

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Близнюки

Схоже, ваш партнер або партнерка не дуже мають бажання прислухатися до вас. Попри довгі розмови та суперечки, людина робить надалі по-своєму. Тож якщо у Близнюків закінчиться терпіння, то все може закінчитися розлученням.

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