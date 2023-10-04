У жовтні одразу три знаки зодіаку закрутять бурхливий роман. Зокрема, Стрілець, Терези і Скорпіон, пише 24 Канал.

Зверніть увагу Взагалі несумісні: цим 2 знакам зодіаку категорично не можна бути разом

Стрілець

Уже найближчим часом ви можете зустріти декого особливого. Ця людина досить-таки швидко стане для вас близькою. Попереду дуже приємні ранки, дні, вечори та ночі разом. Ви нарешті відчуєте себе щасливими.

Гороскоп для Стрільців

Скорпіон

Зверніть увагу на своє оточення. Дехто вже давно стежить за вами. Тож у жовтні можливий службовий роман. Не думайте, що скажуть інші, насолоджуйтеся моментом.

Гороскоп для Скорпіонів

Терези

Хвиля кохання у жовті накриє вас з головою. Дайте волю своїм почуттям та емоціям. Зірки пророкують бурхливий роман.

Гороскоп для Терезів