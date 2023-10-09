Представители Тельцов и Дев в октябре могут получить сюрприз. Это будет незабываемым событием для этих знаков зодиака, пишет 24 Канал.

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Телец

Тельцам этого месяца можно ожидать щедрый подарок от окружающих, что станет для них неожиданностью. Это может быть предложением поездки в другую страну или просто довольно ценный подарок. Будьте благодарны и берегите этого человека.

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Дева

Представителей этого знака зодиака будет ждать подарок и сюрприз от судьбы. Черная полоса наконец-то изменится на белую, проблемы останутся позади. Вы можете быть озадачены хорошими событиями, но все будет хорошо.

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