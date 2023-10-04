Для 3 знаков зодиака октябрь станет провальным: есть ли среди них вы

Второй месяц осени может стать провальным для части людей. Звезды прочат неудачу трем знакам зодиака.

Так, Лев, Телец и Дева, в октябре у вас могут возникнуть серьезные проблемы. Однако, сохраняйте спокойствие и хорошо думайте перед принятием важных решений, передает 24 Канал.

Обратите внимание Каким 3 знакам зодиака в октябре следует доверять своей интуиции

Лев

В ближайшие недели вам лучше не рисковать. Всегда оценивайте ситуацию с трезвой головой. Думайте о собственной безопасности и возможных последствиях.

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Телец

Буквально все в этом месяце может идти кувырком. Лучше удержаться от принятия важных решений. Или обратитесь за помощью.

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Дева

Октябрь может стать месяцем провала. За что бы вы ни взялись, все будет не так. Поэтому Девам следует быть особенно осторожными.

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