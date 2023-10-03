Водолеи, Весы и Стрельцы, лишний раз не просите советов. Доверьтесь собственной интуиции, пишет 24 Канал.

Интересно Возможно, это именно вы: какому знаку зодиака повезет 3 октября

Водолей

Наверное, вы уже не впервые имели чуйку относительно той или иной ситуации. На этот раз к ней следует прислушаться. Так что сделайте это при принятии важного решения.

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Обратите внимание Названы 3 знака зодиака, мечты которых сбудутся в октябре

Весы

Вы всегда готовы идти на компромисс. Однако, возможно, сейчас необходимо поступить именно так, как подсказывает внутренний голос. Выберите себя.

Гороскоп для Весов

Важно Кого из знаков зодиака в октябре ждут испытания в личной жизни

Стрелец

В этом месяце вы можете оказаться в непростой ситуации. Однако, помните, что всегда есть выход. Стрельцы, доверьтесь своей интуиции.

Гороскоп для Стрельцов