Водолії, Терези та Стрільці, зайвий раз не просіть порад. Довіртеся власній інтуїції, пише 24 Канал.

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Водолій

Напевно ви вже не вперше мали чуйку щодо тієї чи іншої ситуації. Цього разу до неї варто прислухатися. Тож зробіть це при ухваленні важливого рішення.

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Терези

Ви завжди готові йти на компроміс. Однак, можливо, зараз необхідно зробити саме так, як підказує внутрішній голос. Оберіть себе.

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Стрілець

Цього місяця ви можете опинитися в непростій ситуації. Однак, пам’ятайте, що завжди є вихід. Стрільці, довіртеся своїй інтуїції.

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