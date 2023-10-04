Так, Лев, Телець і Діва, у жовтні у вас можуть виникнути серйозні проблеми. Однак, зберігайте спокій і добре думайте перед прийняттям важливих рішень, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Яким 3 знакам зодіаку у жовтні варто довіряти своїй інтуїції

Лев

Найближчими тижнями вам краще не ризикувати. Завжди оцінюйте ситуацію з тверезою головою. Думайте про власну безпеку та можливі наслідки.

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Телець

Буквально все цього місяця може йти шкереберть. Краще утримайтеся від ухвалення важливих рішень. Або ж зверніться за допомогою.

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Діва

Жовтень може стати місяцем провалу. За що б ви не взялися, усе буде не так. Тож Дівам варто бути особливо обережними.

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