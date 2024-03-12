3 знака зодиака, которые постоянно ссорятся с родными
Некоторым знакам зодиака трудно найти общий язык даже с самыми родными. Они постоянно ссорятся.
Так, чаще всего конфликтуют с близкими Овен, Лев и Стрелец. Почему именно, объясняет LifeStyle 24.
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Овен
Рожденные под этим знаком зодиака очень часто могут конфликтовать с родными. Овны вспыльчивые и упрямые. Они не готовы идти на уступки и всегда отстаивают свою точную точку зрения, даже если ошибаются.
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Лев
Эти люди хотят всегда быть в центре внимания, контролировать абсолютно все. Львы могут ограничивать близких, настаивая на удовлетворении лишь своих потребностей.
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Стрелец
Представители этого знака зодиака ненавидят, если их в чем-то пытаются ограничить. Стрельцы прямолинейны и не будут терпеть, если их что-то не устраивает.
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