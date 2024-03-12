Так, Девы, судьба подготовила для вас кое-что интересное. Приготовьтесь получать удовольствие от жизни, пишет LifeStyle 24.

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Дева

Эта среда будет для вас очень успешной. Звезды предсказывают счастье. Фортуна будет сопровождать во всем.

За что бы не взялись, будет получаться идеально. Кстати, это заметите не только вы, но и люди вокруг, в частности, руководство. Поэтому в ближайшее время ожидайте пересмотра зарплаты.

Будьте открыты к новым возможностям и не бойтесь рисковать. Делайте то, что приносит вам удовольствие.

Кстати, подумайте об отдыхе. Позвольте себе разгрузить голову и насладиться моментами жизни без интернета в кругу родных людей.

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