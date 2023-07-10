Чаще всего предают Близнецы, Овен, Весы, Рыбы и Стрелец. Астрологи объяснили, почему именно, пишет 24 Канал.

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Близнецы

Астрологи заметили, что знак зодиака, наиболее склонный к измене в отношениях, — Близнецы. Они любят исследовать и экспериментировать. Кроме того, очень независимы и желают свободы. Близнецам постоянно необходима стимуляция, отношения им легко надоедают.

Гороскоп для Близнецов

Овен

Покровителем Овна является Марс – планета действия, агрессии и сексуальности. Поэтому это один из знаков, обладающий чрезвычайно высоким сексуальным влечением и подверженный измене. Овен, скорее всего, действует, не задумываясь. Им управляют сильные эмоции и импульсы, которые могут привести к опрометчивому поведению.

Этот знак зодиака известен своим зажигательным нравом и независимостью. Так что если вы находитесь с ним в отношениях, важно поддерживать искру.

Гороскоп для Овнов

Весы

Планера этого знака – Венера. Весы настоящие романтики и очень сосредоточены на отношениях. Если изменяют, стараются выполнить то, что, по их мнению, не получают от своего партнера.

Весы будут чувствовать ужасную вину из-за измены. Впрочем, приложат максимум усилий, чтобы скрыть ее.

Гороскоп для Весов

Стрелец

Среди тех, кто больше всего подвержен к измене, и Стрельцы. Эти свободные авантюристы постоянно стремятся к изменениям и исследованиям. Так что у них может возникнуть соблазн отказаться от отношений, которые начинают казаться слишком рутинными.

Стрельцы любят флиртовать и заводить новые связи. Также могут быть безответственны в своих решениях, что делает их более склонными к импульсивным шагам, которые могут нанести вред партнеру.

Гороскоп для Стрельцов

Рыбы

Ветряный характер Рыб нередко становится причиной измены. Эти люди делают то, что им нравится, невзирая на окружающих и обстоятельства. Впрочем, постоянное внимание партнера поможет избежать похода "налево".

Гороскоп для рыб