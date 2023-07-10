Найчастіше зраджують Близнюки, Овен, Терези, Риби та Стрілець. Астрологи пояснили, чому саме, пише 24 Канал.

Читайте також Вірні й ніколи не залишать в біді: 4 найкращих друга за знаком зодіаку

Близнюки

Астрологи зауважили, що знак зодіаку, найбільш схильний до зради у стосунках, — Близнюки. Вони люблять досліджувати та експериментувати. Окрім того, дуже незалежні та жадають свободи. Близнюкам постійно необхідна стимуляція, стосунки їм легко набридають.

Гороскоп для Близнюків

Овен

Покровителем Овна є Марс – планета дії, агресії та сексуальності. Тож це один зі знаків, що має надзвичайно високий сексуальний потяг та схильний до зради. Овен, скоріш за все, діє, не замислюючись. Ним керують сильні емоції та імпульси, що можуть призвести до необачної поведінки.

Цей знак зодіаку відомий своєю запальною вдачею та незалежністю. Тож якщо ви перебуваєте з ним в стосунках, важливо підтримувати іскру.

Гороскоп для Овнів

Терези

Планера цього знаку – Венера. Терези справжні романтики та надзвичайно зосереджені на стосунках. Якщо зраджують, прагнуть виконати те, що, на їхню думку, не отримують від свого партнера.

Терези відчуватимуть жахливу провину через зраду. Втім, докладуть максимум зусиль, щоб приховати її.

Гороскоп для Терезів

Стрілець

Серед тих, хто найбільше схильний до зради, і Стрільці. Ці вільні авантюристи постійно прагнуть змін і досліджень. Тож у них може виникнути спокуса відмовитися від стосунків, які починають здаватися занадто рутинними.

Стрільці люблять фліртувати та заводити нові зв’язки. Також можуть бути безвідповідальними у своїх рішеннях, що робить їх більш схильними до імпульсивних кроків, які можуть завдати шкоди партнеру.

Гороскоп для Стрільців

Риби

Вітряний характер Риб нерідко стає причиною зради. Ці люди роблять те, що їм подобається, незважаючи на оточуючих і обставини. Втім, постійна увага партнера допоможе уникнути походу "наліво".

Гороскоп для Риб