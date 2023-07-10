О самых надежных в дружбе знаках пишет 24 Канал. Заметим, что это Весы, Рыбы, Водолей и Рак.

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Весы

Это дружелюбные люди с легким характером. Хотя они склонны к перепадам настроения, однако являются верными и настоящими друзьями. Весы ценят дружбу, поэтому не изменят и не бросят в трудную минуту.

Гороскоп для Весов

Водолей

Люди с этим знаком готовы отдавать дружбе всех себя. Водолеи не оставят наедине с проблемами, всегда придут на помощь и главное – они искренне разделят с вами радость.

Гороскоп для Водолеев

Рыбы

Представителям этого знака можно доверить свои секреты. Они верны и молчаливы. Рыбы не любят нагружать других своими проблемами. Сами же всегда готовы помочь.

Гороскоп для Рыб

Рак

Родившийся под созвездием Рака – хороший и преданный друг, который останется с вами на всю жизнь. Нередко незнакомцам он может показаться неприветливым и необщительным, однако это из-за ранимости и осторожности. На самом деле Рак дружелюбный и отзывчивый.





Гороскоп для Раков