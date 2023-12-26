Так, Овен, Козерог, Рак и Весы в январе могут получить дополнительную прибыль. Речь идет о довольно-таки значительной сумме, пишет 24 Канал.

К слову Какой знак зодиака залезет в долги: финансовый гороскоп для всех на 2024 год

Овен

Уже в начале нового года вам может поступить очень интересное предложение. Рассмотрите его на выгодных для себя условиях. Оцените все риски и попробуйте. Все получится как нельзя лучше.

Овен

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Козерог

Январь будет для вас очень финансово успешным. Сможете получить дополнительную прибыль от дела, которое доставляет вам удовольствие.

Козорыг

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Рак

Сделайте то, о чем так долго думали. Отбросьте переживания и отважитесь рискнуть. Это дело будет прибыльным.

Рак

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Весы

В январе вы сможете улучшить свое финансовое положение. Впереди выгодное предложение и как следствие дополнительная прибыль,

Весы

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