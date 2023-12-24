Так, представители и представительницы Водолея и Скорпиона неожиданно могут стать известными. Кстати, без фанатов не обойдется, передает 24 Канал.

К слову Мечты станут реальностью: желание 3 знаков зодиака скоро исполнится

Водолей

В 2024 году вы сможете добиться значительного результата в профессиональной сфере. Кроме того, новое хобби очень скоро станет успешным. Звезды прочат, что сможете внезапно прославиться. Однако не поймайте "звездную болезнь".

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Скорпион

Вы всегда знали, как привлечь внимание других. В следующем году сделаете это в больших масштабах. Вас будут узнавать все и повсюду. Конечно же могут появиться фанаты. Подумайте над тем, как использовать свою славу не только с пользой для себя, но и во благо общества.

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