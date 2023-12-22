Так, звезды предсказывают, что Водолей, Рак и Лев получат желаемое. Кстати, мечты станут реальностью уже скоро, передает 24 Канал.

Кстати говоря Увидят будущее: в новогоднюю ночь 3 знака зодиака будут иметь вещий сон

Водолей

Уже в ближайшие недели ваши желания станут реальностью. Ключ к большому успеху – творческие способности. Действуйте решительно и уже скоро мечты сбудутся.

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Рак

Уже в начале 2024 года финансовые возможности резко улучшатся. В жизни появится стабильность и комфорт, о которых, вероятно, уже давно мечтали.

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Лев

Звезды предсказывают, что в новогоднюю ночь сбудется ваша самая заветная мечта. Так что хорошо подумайте, чего больше всего хотите сейчас.

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