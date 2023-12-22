Так, Водолей, Телец и Рыбы будут иметь вещий сон в ночь на 1 января. Не пытайтесь что-либо изменить, лучше запомните все, пишет 24 Канал.

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Водолей

Возможно, вы уже не в первый раз увидите вещий сон. Однако, этот будет очень особенным – самое сокровенное, о чем вы думаете. Вы сможете получить ответы на важные вопросы.

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Телец

Уже на Новый год вы можете получить очень важный совет. Услышите его во сне. Запомните все, что вам скажут, а еще лучше запишите сразу после пробуждения.

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Рыбы

Во сне вы сможете понять кое-что очень важное для себя. Сосредоточьтесь на происходящем вокруг. Не бойтесь задавать "глупых" вопросов. Поверьте, вам это стоит сделать.

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