Так, Водолій, Телець і Риби, матимуть віщий сон у ніч на 1 січня. Не намагайтеся щось змінити, краще запам'ятайте все, пише 24 Канал.

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Водолій

Можливо, ви вже не вперше побачите віщий сон. Однак, цей буде дуже особливим, – найпотаємніше, про що ви думаєте. Зможете отримати відповіді на важливі питання.

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Телець

Уже на Новий рік ви можете отримати дуже важливу пораду. Почуєте її уві сні. Запам'ятайте все, що вам скажуть, а ще краще – запишіть одразу після пробудження.

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Риби

Уві сні ви зможете зрозуміти дещо дуже важливе для себе. Зосередьтеся на тому, що відбувається навколо. Не бійтеся ставити "дурних" запитань. Повірте, вам варто це зробити.

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