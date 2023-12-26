Так, Овен, Козоріг, Рак і Терези в січні можуть отримати додатковий прибуток. Йдеться про доволі-таки значну суму, пише 24 Канал.

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Овен

Уже на початку нового року вам може надійти дуже цікаво пропозиція. Розгляньте її на вигідних для себе умовах. Оцініть усі ризики та спробуйте. Усе вийде якнайкраще.

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Козоріг

Січень буде для вас дуже фінансово успішним. Зможете отримати додатковий прибуток від справи, яка приносить вам задоволення.

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Рак

Зробіть те, про що так довго думали. Відкиньте переживання й наважтеся ризикнути. Ця справа буде прибутковою.

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Терези

У січні ви зможете покращити своє фінансове становище. Попереду вигідна пропозиція і як наслідок додатковий прибуток,

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