Начнется белая: 2 знака зодиака, у которых в феврале наконец-то закончится черная полоса

В последние дни февраля жизнь двух знаков зодиака наладится. Черная полоса наконец-то закончится.

Так, Лев и Дева, уже вскоре все изменится к лучшему. Начнется долгожданная белая полоса, пишет LifeStyle 24.

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Лев

Вероятно, последние несколько недель были не из легких. Все шло не так, как вы планировали. Впрочем, уже вскоре все наладится. Черная полоса завершится. Звезды предсказывают вам успех и счастье.

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Дева

Долгое время вас преследовала черная полоса. Жизнь менялась, впрочем, совсем не к лучшему. Однако, не опускайте руки. В преддверии весны начнется белая. Наконец почувствуете спокойствие, радость и счастье.

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