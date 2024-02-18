Так, Козерог и Скорпион, вас ждут испытания в личной жизни. Судьба подготовила кое-что интересное, пишет Love 24.

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Козерог

В конце февраля внезапно вам поступит очень интересное и выгодное предложение. Оно будет касаться работы. Впрочем, для этого придется переехать в другой город.

Конечно, трудно это сделать, когда дорогой сердцу человек не может все за минуту покинуть. Если готовы, решитесь на отношения на расстоянии.

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Скорпион

Судьба испытает ваши отношения на прочность. Впрочем, не волнуйтесь. Если это настоящая любовь, сможете вместе преодолеть все испытания. Если же нет, все к лучшему, как бы это сейчас не звучало.

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