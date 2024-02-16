Так, Рыбы, Рак, Дева и Козерог трудно открываются. Они не хотят говорить на откровенные темы, передает Love 24.
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Рыбы
Эти люди очень чувствительны и стараются избегать откровенных тем, что могут вызвать стресс и чувство дискомфорта. Рыбы ищут гармонию в общении. Они избегают разговоров о том, что может вызвать сильные эмоции.
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Рак
Эти люди очень уязвимы и чувствительны. Раки стремятся к безопасности в общении, поэтому избегают тем, которые могут нарушить их эмоциональную стабильность.
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Дева
Рожденные под этим знаком зодиака могут избегать откровенных тем из-за своей склонности к перфекционизму и критическому мышлению. Кроме того, они не готовы говорить о своих недостатках.
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Козерог
Эти люди избегают откровенных тем, особенно, если они могут навредить репутации. Козероги всегда стремятся контролировать ситуацию.
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