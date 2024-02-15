Телец, Рак, Водолей и Скорпион. Рожденные под этим знаком зодиака мужчины совсем не спешат жениться, пишет Love 24.
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Телец
Представители этого знака зодиака очень ценят стабильность и комфорт в отношениях. Они осторожно принимают важные решения. Тельцы могут длительное время анализировать свои чувства перед тем, как решить женитьбу.
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Рак
Мужчины, рожденные под этим знаком, очень чувствительны и эмоциональны. Раки могут бояться перемен и обязательств. Поэтому длительное время вытягивать процесс принятия решения о женитьбе.
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Водолей
Эти люди очень ценят свою независимость и свободу. Водолеи могут чувствовать, что брак ограничит их. Поэтому до последнего колеблются перед важным решением о женитьбе.
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Скорпион
Рожденные под этим созвездием склонны несколько не доверять другим людям. Скорпионы могут бояться открыть свое сердце и поверить кому-то настолько, чтобы заключить брак. Они точно не спешат жениться.
Гороскоп для Скорпионов