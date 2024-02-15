Телець, Рак, Водолій і Скорпіон. Народжені під цим знаком зодіаку чоловіки зовсім не поспішають одружуватися, пише Love 24.

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Телець

Представники цього знаку зодіаку дуже цінують стабільність і комфорт у стосунках. Вони обережно ухвалюють важливі рішення. Тельці можуть тривалий час аналізувати свої почуття перед тим, як вирішити одруження.

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Рак

Чоловіки, народжені під цим знаком, дуже чутливі та емоційні. Раки можуть боятися змін та зобов'язань. Тож тривалий час витягати процес прийняття рішення щодо одруження.

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Водолій

Ці люди дуже цінують свою незалежність і свободу. Водолії можуть відчувати, що шлюб обмежить їх. Тож до останнього вагаються перед важливим рішенням про одруження.

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Скорпіон

Народжені під цим сузір'ям схильні дещо не довіряти іншим людям. Скорпіони можуть боятися відкрити своє серце й повірити комусь настільки, аби укласти шлюб. Вони точне не поспішають одружуватися.

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