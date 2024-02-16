Так, Риби, Рак, Діва й Козоріг важко відкриваються. Вони не хочуть говорити на відверті теми, передає Love 24.

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Риби

Ці люди дуже чутливі й намагаються уникати відвертих тем, що можуть викликати стрес і почуття дискомфорту. Риби шукають гармонію у спілкуванні. Вони уникають розмов про те, що може викликати сильні емоції.

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Рак

Ці люди дуже вразливі й чутливі. Раки прагнуть безпеки у спілкуванні, тому уникають тем, які можуть порушити їхню емоційну стабільність.

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Діва

Народжені під цим знаком зодіаку можуть уникати відвертих тем через свою схильність до перфекціонізму й критичного мислення. Окрім того, вони не готові говорити про свої недоліки.

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Козоріг

Ці люди уникають відвертих тем, особливо, якщо вони можуть нашкодити репутації. Козороги завжди прагнуть контролювати ситуацію.

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