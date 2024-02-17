Уже к весне Овен, Лев и Рыбы попытаются наладить отношения с экс-партнерами. Интересно, что в большинстве это получится неожиданно, пишет Love 24.

Кстати Эти 4 знака зодиака скоро отправятся в романтическую поездку: есть ли среди них вы

Овен

Бывшая любовь быстро вернется в вашу жизнь. Снова услышите родной голос, улыбку и почувствуете ту страсть, что когда-то была между вами. Все будет неожиданно.

Овен

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Лев

Вы уже давно стремились вернуть бывшего или бывшую, и скоро мечты станут реальностью. Ваши тропы снова пересекутся, сможете исправить ситуацию.

Лев

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Рыбы

Ваша бывшая любовь снова появится на горизонте. Во время неожиданной встречи почувствуете безудержные эмоции и решитесь возобновить отношения. Будьте готовы к кардинальным изменениям в жизни.

Рыбы

Гороскоп для Рыб