Уже к весне Овен, Лев и Рыбы попытаются наладить отношения с экс-партнерами. Интересно, что в большинстве это получится неожиданно, пишет Love 24.
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Овен
Бывшая любовь быстро вернется в вашу жизнь. Снова услышите родной голос, улыбку и почувствуете ту страсть, что когда-то была между вами. Все будет неожиданно.
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Лев
Вы уже давно стремились вернуть бывшего или бывшую, и скоро мечты станут реальностью. Ваши тропы снова пересекутся, сможете исправить ситуацию.
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Рыбы
Ваша бывшая любовь снова появится на горизонте. Во время неожиданной встречи почувствуете безудержные эмоции и решитесь возобновить отношения. Будьте готовы к кардинальным изменениям в жизни.
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