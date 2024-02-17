Уже до весни Овен, Лев і Риби спробують наладити стосунки з експартнерами. Цікаво, що в більшості це вийде несподівано, пише Love 24.

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Овен

Колишня любов швидко повернеться у ваше життя. Знову почуєте рідний голос, усмішку та відчуєте ту пристрасть, що колись була між вами. Усе буде несподівано.

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Лев

Ви вже давно прагнули повернути колишнього чи колишню, і скоро мрії стануть реальністю. Ваші стежки знову перетнуться, зможете виправити ситуацію.

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Риби

Ваша колишня любов знову з'явиться на горизонті. Під час несподіваної зустрічі відчуєте нестримні емоції й наважитеся відновити стосунки. Будьте готові до кардинальних змін у житті.

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