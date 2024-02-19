Так, Лев і Діва, уже незабаром усе зміниться на краще. Почнеться довгоочікувана біла смуга, пише LifeStyle 24.

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Лев

Ймовірно, останні кілька тижнів були не з легких. Все йшло не так, як ви планували. Втім, уже незабаром усе наладиться. Чорна смуга завершиться. Зірки пророкують вам успіх і щастя.

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Діва

Тривалий час вас переслідувала чорна смуга. Життя змінювалося, втім, зовсім не на краще. Однак, не опускайте руки. Напередодні весни почнеться біла. Нарешті відчуєте спокій, радість і щастя.

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