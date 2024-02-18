Так, у Водолія, Рака й Овна можливі труднощі в особистому житті. Чого чекати, пише Love 24.

До речі Будуть разом чи ні: стосунки цих 2 знаків зодіаку доля випробує на міцність

Рак

Народжені під цим знаком зодіаку дуже емоційні та чутливі. Втім, можуть бути закритими в собі, що нерідко призводить до конфліктів у стосунках.

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Овен

Вперті Овни ненавидять іти на поступки. Уже незабаром це спричинить низку проблем у стосунках з близькими людьми.

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Водолій

Представники цього знаку зодіаку часто не вміють говорити про свої потреби та бажання. Накопичуючи їх у собі, врешті-решт можуть вибухнути. Це призведе до непорозумінь.

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