Так, у Водолея, Рака и Овна возможны трудности в личной жизни. Чего ждать, пишет Love 24.

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Рак

Рожденные под этим знаком зодиака очень эмоциональные и чувствительные. Впрочем, могут быть закрытыми в себе, что нередко приводит к конфликтам в отношениях.

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Овен

Упрямые Овны ненавидят идти на уступки. Уже вскоре это повлечет ряд проблем в отношениях с близкими людьми.

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Водолей

Представители этого знака зодиака часто не умеют говорить о своих потребностях и желаниях. Накапливая их в себе, в конце концов могут взорваться. Это приведет к недоразумениям.

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