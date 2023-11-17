Водолей, Весы и Рыбы, упаковывайте вещи и поскорее уезжайте в отпуск. Земля не перестанет крутиться, если вы возьмете хотя бы небольшую паузу, передает 24 Канал.

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Водолей

Последние несколько месяцев вы могли испытывать постоянное переутомление. Настроение уже на нуле. Уезжайте в отпуск хотя бы на несколько дней.

Водолей

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Весы

Не откладывайте жизнь на потом. Езжайте в желанный отпуск. Вам есть о чем подумать. Кстати, вероятно, на отдыхе вы наконец-то почувствуете внутреннюю гармонию.

Весы

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Рыбы

Безусловно, перед Новым годом всегда много работы. Впрочем, вам давно необходим отпуск. Выделите хотя бы несколько дней, чтобы отдохнуть.

Рыбы

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