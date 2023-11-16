Стрелец, Козерог и Скорпион, уже в ближайшие недели вы можете обрести настоящую любовь. Жизнь изменится к лучшему, пишет 24 Канал.

К слову Эти 5 знаков зодиака встретят Новый год с любимым человеком

Стрелец

В последний месяц 2023 года вы сможете встретить человека, который перевернет мир с ног на голову. И это будет к лучшему. Отпустите прошлое, позвольте любить и быть любимыми.

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Козерог

К Новому году вы обретете искреннюю любовь. Интересно, что с этим человеком, вероятно, уже давно знакомы. Впрочем, в ближайшее время увидите друг друга по-новому и поймете: это то, что вы так давно искали.

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Скорпион

Первая неделя декабря станет для вас особенной. Впереди встреча с любимым человеком. Все будет очень легко и непринужденно. Доверьтесь собственному сердцу.

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