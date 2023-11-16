Стрілець, Козоріг і Скорпіон, уже найближчими тижнями ви можете знайти справжнє кохання. Життя зміниться на краще, пише 24 Канал.

До слова Ці 5 знаків зодіаку зустрінуть Новий рік з коханою людиною

Стрілець

В останній місяць 2023 ви зможете зустріти людину, яка переверне світ з ніг на голову. І це буде на краще. Відпустіть минуле, дозвольте собі кохати й бути коханими.

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Козоріг

До Нового року ви знайдете щире кохання. Цікаво, що з цією людиною, ймовірно, вже давно знайомі. Втім, найближчим часом побачите одне одного по-новому і зрозумієте: це те, чого ви так давно шукали.

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Скорпіон

Перший тижня грудня стане для вас особливим. Попереду зустріч з коханою людиною. Усе буде дуже легко та невимушено. Довіртеся власному серцю.

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