Дівам, Терезам і Овнам можуть зрадити партнери. Як би не було важко, не звинувачуйте себе, пише 24 Канал.

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Діва

Останні кілька місяців могли бути для вас не з легких. Зокрема, через проблеми в особистому житті. Ймовірно, все частіше здається, що кохана людина ніби віддаляється. Незабаром доведеться дізнатися гірку правду.

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Терези

Зверніть увагу на поведінку партнера. Може з'ясуватися, що кохана вам людина зраджує. І це буде, ймовірно, вже далеко не перший раз.

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Овен

Ваш запальний і нестримний характер нерідко призводить до сварок. Ймовірно, аби "заспокоїтися", кохана людина може знайти собі когось на стороні.

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