Девам, Весам и Овнам могут изменить партнеры. Как бы ни было трудно, не вините себя, пишет 24 Канал.
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Дева
Последние несколько месяцев могли быть вам не из легких. В частности, из-за проблем в личной жизни. Вероятно, все чаще кажется, что любимый человек словно удаляется. Вскоре придется узнать горькую правду.
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Весы
Обратите внимание на поведение партнера. Может выясниться, что любимый вам человек изменяет. И это будет, вероятно, уже далеко не в первый раз.
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Овен
Ваш вспыльчивый и безудержный характер нередко приводит к ссорам. Вероятно, чтобы "успокоиться" любимый человек может найти себе кого-то на стороне.
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