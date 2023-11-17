Так, Рыбы, Овен, Рак и Скорпион позаботьтесь о своем здоровье. Если не сделаете этого, есть риск заболеть, пишет 24 Канал.

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Рыбы

В последнее время вы, вероятно, чувствуете себя не хорошо. Избегайте излишней нагрузки и всегда находите время для отдыха.

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Овен

Вы слишком много работаете. Кроме того, часто игнорируете сигналы своего организма. Позаботьтесь о состоянии здоровья. Если этого не сделаете, заработанные деньги могут пойти на лечение.

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Рак

Уже в ноябре вам следует пересмотреть свой подход к питанию. Особенно избыточное потребление углеводов и сахара. Добавьте в свою жизнь больше физической активности.

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Скорпион

В ближайшие недели вам необходимо сосредоточиться на своем эмоциональном состоянии. Старайтесь избегать стресса и найти свой метод для быстрого расслабления.

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