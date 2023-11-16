Овен, Дева, Лев и Козерог, решитесь на перемены. У вас есть все шансы получить работу мечты, пишет 24 Канал.

Кстати 5 знаков зодиака, которых в 2024 году ожидает стремительный взлет в карьере

Овен

Уже к концу ноября вы можете получить работу мечты. Решитесь на перемены, все получится на отлично.

Козерог

Последние месяцы руководство, вероятно, не замечает того, что вы выполняете на отлично. Однако даже за маленькую ошибку может сильно оштрафовать. Хватит недооценивать себя. Смените работу.

Интересно 5 знаков зодиака в 2024 году будут много путешествовать: есть ли среди них вы

Дева

Вы любите то, чем занимаетесь. Впрочем, ю в этой компании не получится использовать свой потенциал на все 100%. Настало время перемен. Не соглашайтесь на меньшее.

Лев

Если наконец-то смените работу, уже в 2024 году быстро подниметесь по карьерной лестнице. Действуйте решительно. Пора показать свои лидерские качества.