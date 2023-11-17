Водолій, Терези та Риби, пакуйте речі та хутчіше їдьте у відпустку. Земля не перестане крутитися, якщо ви візьмете хоча б невеличку паузу, передає 24 Канал.

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Водолій

Останні кілька місяців ви могли відчувати постійну перевтому. Настрій вже на нулі. Поїдьте у відпустку хоча б на кілька днів.

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Терези

Не відкладайте життя на потім. Їдьте в омріяну відпустку. Вам є про що подумати. До речі, ймовірно, на відпочинку ви нарешті відчуєте внутрішню гармонію.

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Риби

Безумовно, перед Новим роком завжди багато роботи. Втім, вам давно необхідна відпустка. Виділіть хоча б кілька днів, для того, щоб відпочити.

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