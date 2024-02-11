Могут заболеть: в феврале трем знакам зодиака стоит уделить внимание здоровью

В последний месяц этой зимы трем знакам зодиака стоит побеспокоиться о своем здоровье. Есть большой риск заболеть.

Так, Водолей, Весы и Козерог, будьте очень внимательными и осторожными. Не игнорируйте ухудшение самочувствия.

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Водолей

Вы привыкли всегда спешить, впрочем, остановитесь. Перейдите на более легкий темп, в противном случае может получить травму. Кстати, также позаботьтесь о своем ментальном здоровье.

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Весы

Часто вы не позволяете себе болеть. Думаете о работе, родных, всем, кроме собственного здоровья. Пришло время это исправлять. Обратите внимание на самочувствие. При необходимости, возьмите больничный.

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Козерог

Вы очень ответственные. Впрочем, относительно работы, а не собственного здоровья. Перестаньте закрывать глаза на то, что беспокоит.

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