Так, Водолій, Терези та Козоріг, будьте дуже уважними та обережними. Не ігноруйте погіршення самопочуття.

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Водолій

Ви звикли завжди поспішати, втім, зупиніться. Перейдіть на легший темп, в іншому випадку може отримати травму. До речі, також потурбуйтеся про своє ментальне здоров'я.

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Терези

Часто ви не дозволяєте собі хворіти. Думаєте про роботу, рідних, усе, окрім власного здоров'я. Настав час це виправляти. Зверніть увагу на самопочуття. За потреби, візьміть лікарняний.

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Козоріг

Ви дуже відповідальні. Втім, щодо роботи, а не власного здоров'я. Перестаньте закривати очі на те, що турбує.

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