Так, Водолей, Весы и Козерог, будьте очень внимательными и осторожными. Не игнорируйте ухудшение самочувствия.
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Водолей
Вы привыкли всегда спешить, впрочем, остановитесь. Перейдите на более легкий темп, в противном случае может получить травму. Кстати, также позаботьтесь о своем ментальном здоровье.
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Весы
Часто вы не позволяете себе болеть. Думаете о работе, родных, всем, кроме собственного здоровья. Пришло время это исправлять. Обратите внимание на самочувствие. При необходимости, возьмите больничный.
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Козерог
Вы очень ответственные. Впрочем, относительно работы, а не собственного здоровья. Перестаньте закрывать глаза на то, что беспокоит.
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