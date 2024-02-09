Так, рожденные в год Быка и Кролика (Кота) уже совсем скоро могут получить кругленькую сумму. Чего именно ждать, передает 24 Канал.

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Бык

У этих людей впереди финансовый успех. Год Дракона будет для Быков ну очень удачным. Уже вскоре они смогут значительно приумножить собственный доход. Кстати, будут несколько шокированы от результата, которого удастся легко достичь.

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Кролик (Кот)

Уже в следующие несколько дней после Китайского Нового года рожденным под этим знаком поступит очень интересное и выгодное предложение. Стоит все обдумать и попробовать. Деньги уже почти в кармане.

Гороскоп для Кролика